Bilecik'te 2 çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bilecik'te 2 çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı

27.10.2020 21:19
Bilecik'te 2 çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Poyra rampalarında meydana gelen kazada Bozüyük'ten Eskişehir istikametine gitmekte olan Erhan U. idaresindeki 26 FZ 181 plakalı çekici, sollamaya çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet G. idaresindeki 31 AAD 579 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan çekicinin camından dışarıya fırlayan çekici sürücüsü Erhan U. ağır yaralandı. Yaralı sürücü kilitlenen trafikte trafik ekiplerinin yardımıyla kaza mahaline güçlükle ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir karayolu bir süre ulaşıma kapanırken ulaşım Poyra Köyü üzerinden sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve karayolunda gerekli temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bozüyük-Eskişehir karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - BİLECİK

Bilecik'te 2 çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı
Bilecik'te 2 çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı

Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 2 çekici çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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