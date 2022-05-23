Sakarya'da sulu tarımla ekonomiye 570 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor - Son Dakika
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Sakarya'da sulu tarımla ekonomiye 570 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor

23.05.2022 11:29
Sakarya'da sulu tarımla ekonomiye 570 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Sakarya'da 2022 yılında 54 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 570 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Sakarya'da 2022 yılında 54 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 570 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, ulaştığı her alanda zincirleme reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediği, tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin de geniş iş sahalarının doğmasına aracı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akca, DSİ'nin, ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler üreten en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Akca, suyun hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde bulunduğuna işaret ederek, "Susuz kalkınmanın mümkün olmadığı aşikardır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağladığını aktaran Akca, bunun, kırsal kalkınmanın hedeflerinden yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmesinin yanı sıra yaşam standardını da yükselttiğine dikkati çekti.

Akca, bu kapsamda Sakarya'da 29 Nisan'da başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 54 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını aktararak, "Sakarya ilimizde toplam 54 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 570 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor." bilgisini verdi.

Çiftçilere bol ve bereketli sulama sezonu dileyen Akca, şunları kaydetti:

"DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

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