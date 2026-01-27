Bilecik\'te Atletizm Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları kapsamında yürütülen atletizm antrenmanları sürüyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen atletizm çalışmaları, sporcuların hız, dayanıklılık, kuvvet ve koordinasyon becerilerini birlikte geliştirmeye yönelik planlı antrenmanlarla sürdürülüyor. Teknik koşu drilleri, branşa özgü uygulamalar ve ölçümlü performans takibiyle sporcuların gelişimleri yakından izleniyor. Uzman antrenörler rehberliğinde yaş ve seviye gruplarına uygun olarak planlanan antrenmanlarda, disiplinli çalışma ortamı sayesinde sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerinin desteklendiği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor Okullarımızda yürüttüğümüz atletizm çalışmalarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu yaşam biçimi haline getirmesini hedefliyoruz. Planlı ve bilimsel antrenman anlayışıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK