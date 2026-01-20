Bilecik\'te Buzlanma Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde buzlanma nedeniyle takla atan araçta 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Camiliyayla Köyü Fayanslı Çeşme mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erikli istikametinden Camiliyayla istikametine seyir halinde bulunan 10 DY 120 plakalı aracın sürücüsü Semih K., yolda buzlanma olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Semih K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK