Bilecik'te devrilen ambulanstaki 2 görevli yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Sacaklı ile araçta bulunan Gölpazarı 112 Ambulans Servisinde görevli Burcu Çanak yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi 'ne gitmek üzere Gölpazarı'ndan yola çıkan Mehmet Sacaklı yönetimindeki 11 AB 427 plakalı ambulans, Susuz köyü yol ayrımında devrilerek kayaya çarptı.

Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü