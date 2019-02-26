Bilecik'te Eğitim Sınıfları Açılışı Gerçekleştirildi

Bilecik 700. Yıl İlkokulu ve Ortaokulunda Özel Eğitim Sınıfı, Konferans Salonu ve Öğretmenler Odası açıldı.

Bilecik 700. Yıl İlkokulu ve Ortaokulunda Özel Eğitim Sınıfı, Konferans Salonu ve Öğretmenler Odası açıldı.



Açılışa Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan 700. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sezer Ateş, "Bizler eğitim öğretimin bir neferi olarak okullarımızın sadece dört duvardan oluştuğuna inanmıyoruz. Bu inançla okullarda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği mekanların öğrencilerimizin yeteneklerinin ve öz güvenlerinin gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Okulumuz yöneticileri ve öğretmenleri olarak açılışını yaptığımız böylesine nezih mekanlara sahip olma hayallerini kurmuştuk. Bu hayallerimize okulumuz konferans salonunu yaparak kavuşmamızı sağlayan özel bir madencilik şirketi yönetim kurulu başkanı Erdoğan Özbudak'a ve üretim müdürü Nurtaç Akgöz'e, özel eğitim sınıfımızın yenilenmesini sağlayan bir iş adamına, ilimizde tüm okullara maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan öğretmenler odamızın yenilenmesindeki katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Nihat Can'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışlarını yaptığımız mekanların okulumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Öte yandan kurdele kesimi ile özel eğitim sınıfı, öğretmenler odası ve konferans salonunun açılışı gerçekleştirilirken program var 1'inci sınıf okul öğrencilerin halk oyunu gösterileri, şiir dinletisi ve açılışta emeği geçenlere plaket verilmesiyle son buldu. - BİLECİK

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