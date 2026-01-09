Bilecik'te Fırtına Fabrika Çatısını Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bilecik'te Fırtına Fabrika Çatısını Uçurdu

Bilecik\'te Fırtına Fabrika Çatısını Uçurdu
09.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te saatteki rüzgar hızı 90 km'ye ulaştı, bir fabrikanın çatısı uçtu. Can kaybı yok.

Bilecik'te fırtına nedeniyle bir fabrikanın çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bilecik'te etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50-70 kilometre hızla esen rüzgarın yer yer 80-90 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Pazaryeri ilçesine bağlı Fırınlar Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, bir seramik fabrikasına ait elektrik atölyesinin çatısı uçarak fabrika duvarı ile yolun arasına düştü.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmazken, yola düşen çatı parçaları Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından kaldırılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Bilecik, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bilecik'te Fırtına Fabrika Çatısını Uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:15:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Fırtına Fabrika Çatısını Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.