Bilecik\'te Fotokapanda Kurt ve Çakal Görüntülendi

Bilecik'te doğaseverler tarafından köy çevresine yerleştirilen fotokapanda kurt ve çakal aynı görüntülendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü kırsalına doğaseverler tarafından fotokapan kuruldu. Köy çevresine yerleştirilen fotokapan, önce çakalı, ardından ise kurt görüntülemeyi başardı. Gecenin sessizliğinde kayda giren görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın canlılığını ve ekosistemin korunmuş yapısını ortaya koyarken, izleyenlerde büyük heyecan uyandırdı. Fotokapana yansıyan karelerde çakalın temkinli adımlarla ilerlediği, kısa bir süre sonra ise kurdun aynı güzergahtan geçtiği net şekilde görülüyor.

Pazaryeri kırsalında kaydedilen bu görüntüler, Bilecik'in sadece tarihi ve tarım yönüyle değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çeken bir il olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - BİLECİK