Bilecik'te Haşim Balcı Yeniden Başkan
Bilecik'te Haşim Balcı Yeniden Başkan

Bilecik\'te Haşim Balcı Yeniden Başkan
12.01.2026 18:24
Haşim Balcı, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası'nda 4'üncü kez başkan olarak seçildi.

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası'nda mevcut başkan Haşim Balcı, 4'üncü kez başkan seçildi.

Bilecik'te bir restoranda yapılan Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Haşim Balcı ve Süleyman Ulu yarıştı. Divan Başkanlığı görevine Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan seçilirken, 496 üyeden 309'u sandık başına gitti. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Haşim Balcı 193 oy, rakibi Süleyman Ulu ise 115 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı. Haşim Balcı, 4'üncü kez üst üste oda başkanı seçildi.

Yönetim kurulu asil üyeleri Ufuk Çakmak, Sadri Durmuş, Emine Dür, Ayşe Büyükevlan, Murat Okat ve Tahir Dere olurken, Denetim Kurulu asil üyeleri ise Seher Evren, Elçin Çoban ve Hasan Özcan oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

