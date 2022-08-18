Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı, sürücüsü yaralandı

18.08.2022 15:49
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te hasta almak için yola çıkan ambulans kaza yaparak devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te hasta almak için yola çıkan ambulans kaza yaparak devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasta almak için yola çıkan ambulans, Terminal Kavşağına geldiğinde sürücü E.Ö.'nun virajı alamayarak kotrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi çalışanı ambulans sürücü E.Ö. yaralandı. Yaralı sürücüyü olay yerine gelen başkan bir 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastane kaldırıldı. Kazada ambulans sürücüsünün vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

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Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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