Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasta almak için yola çıkan ambulans, Terminal Kavşağına geldiğinde sürücü E.Ö.'nun virajı alamayarak kotrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi çalışanı ambulans sürücü E.Ö. yaralandı. Yaralı sürücüyü olay yerine gelen başkan bir 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastane kaldırıldı. Kazada ambulans sürücüsünün vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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