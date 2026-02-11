Bilecik'te İki Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada Osmaneli ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (26) yakaladı.
Bilecik merkez Başköy köyü mevkisinde de 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (42) gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
