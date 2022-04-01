Bilecik'te "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplandı - Son Dakika

Bilecik'te "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, kentin tarihi, kültürel, folklorik, gastronomi ve turizm değerleri ele alındı.

Toplantıda, Turizm Geliştirme Ajansından (TGA) Mehmet Aydın Demir ve Marmara Temsilcisi Sena Elif Görgü sunum yaptı.

Şehrin değerlerini ortaya çıkaracak marka kimliğini oluşturmak, kısa, orta ve uzun vadeli turizm stratejileri, master planları ve dijital mecralarda ulusal ve uluslararası tanınırlığını ön plana çıkarmak adına yapılacak projeler değerlendirildi.

Toplantıya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve bazı ilçe belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile kurul üyeleri katıldı.