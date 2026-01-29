Bilecik\'te Kantinlere Gıda Güvenliği Eğitimi

Bilecik'te okul kantin işletmecilerine özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve insan sağlığının korunması eğitimi düzenlendi.

Bilecik Tarım İl Müdürlülüğü tarafından il merkezi ve Bozüyük ile Osmaneli ilçelerinde okul kantin işletmecilerine özel hijyen şartları, gıda güvenliği ve insan sağlığının korunması eğitimi düzenlendi. Rehberlik Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda, Bilecik Tarım İl Müdürlülüğü koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte verilen 'Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları', 'Gıda Güvenliği ve İnsan Sağlığının Korunması' eğitimde gıda güvenilirliğinin sağlanması, hijyen kurallarının etkin şekilde uygulanması ve toplum sağlığının korunması konuları ele alındı.

Öte yandan 83 katılımcıya eğitim sonunda sertifika verildi. - BİLECİK