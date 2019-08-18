Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasında bulunan Harmankaya Kanyonu'nda, aşırı yağıştan suyun yükselmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasında bulunan Harmankaya Kanyonu'nda, aşırı yağıştan suyun yükselmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, 2'si kadın 5 kişilik grup kanyona Yenipazar ilçesi tarafından girdi. Bu sırada başlayan aşırı sağanak nedeniyle kendilerine sığınacak bir yer bulan grup üyeleri, yağışın durmasını bekledi.
Yağmurun durmasıyla kanyonda ilerlemeye başlayan gruptakiler, Harmanköy çıkışına geldikleri sırada yükselen suya kapıldı.
Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan gruptan Serpil Koç, Harmanköy'e gelerek yardım istedi. Bunun üzerine kanyona giden köylüler, mahsur kalan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı.
Daha sonra gruptan Ekrem Öztürk'ün kanyondan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolan Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında Öztürk'ün cesedi, kaybolduğu yerin 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında bulundu.
Harmankaya, Yenipazar, İnhisar, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün evi dehşet evine dönüştü! Tavuk alma eğlencesinde çıkan kavgada kan aktı
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 yaralı Ekrem İmamoğlu, su baskınları nedeniyle tatilini yarıda kesecek Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan dünyaevine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 08:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]