Bilecik'te karantina kuralına uymayan kişi KYK yurduna yerleştirildi

Bilecik'te, denetimler sırasında karantinada olması gerekirken ilçe meydanında gezdiği tespit edilen bir kişi, KYK yurduna yerleştirildi.

Bilecik'te, denetimler sırasında karantinada olması gerekirken ilçe meydanında gezdiği tespit edilen bir kişi, KYK yurduna yerleştirildi. Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, karantinada olması gerekirken ilçe merkezinde görülen B.D, ücreti kendisinden karşılanmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Bilecik Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. B.D. hakkında ayrıca "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:29 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bilecik'te karantina kuralına uymayan kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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