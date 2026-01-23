Bilecik'te Kaya Parçaları Kaldırıldı

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna düşen kaya parçaları, jandarma ekiplerince kaldırıldı.

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Harmanköy tarafında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı çıkışı yolunda kaya parçalarının düştüğünü gördü. Kaya parçalarını kaldıran ekipler, 100 metre ileride toprak kayması nedeniyle yolun kapandığını tespit etti.

Kara yolundaki ulaşım iş makinelerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Ayrıca, Samrı Barajı yoluna düşen kaya parçaları da ekipler tarafından kaldırıldı.