Bilecik'te Kaya Parçaları Kaldırıldı

23.01.2026 15:44
Harmankaya Kanyonu yolunda düşen kaya parçaları jandarma ekipleri tarafından temizlendi.

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna düşen kaya parçaları, jandarma ekiplerince kaldırıldı.

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Harmanköy tarafında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı çıkışı yolunda kaya parçalarının düştüğünü gördü. Kaya parçalarını kaldıran ekipler, 100 metre ileride toprak kayması nedeniyle yolun kapandığını tespit etti.

Kara yolundaki ulaşım iş makinelerinin çalışmasının ardından normale döndü.

Ayrıca, Samrı Barajı yoluna düşen kaya parçaları da ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Harmankaya, Jandarma, Güvenlik, Bilecik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

