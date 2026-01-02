Bilecik\'te Kontrolden Çıkan Traktör İş Yerine Daldı

Bilecik'te kontrolden çıkan traktör temizlik malzemeleri satan bir iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bayırköy Beldesinde meydana seyir halindeki 16 FCN 64 plakalı traktör sürücü M.G.'nin iddiaya göre direksiyon başında tansiyonu düştü. Kontrolden çıkan traktör temizlik malzemeleri satan bir iş yerine daldı. İş yerinin ön camından içeri giren traktör sürücü ve iş yerindekiler kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK