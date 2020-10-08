Bilecik'te Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde denetim yapan ekiplerle birlikte iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetim yapan Şentürk, vatandaşları tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentürk, Kovid-19'la mücadelenin her yönüyle devam ettiğini belirtti.

Topyekün mücadelenin etkili olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Mahallelerimiz ve ara sokaklar olmak üzere ilçelerimizde de kaymakamlarımız koordinesinde ekipler etkin bir şeklide denetimlerine devam ediyor. Hedefimiz, virüsün yayılma hızını düşürmek. O yönüyle hep beraber tedbir alarak, bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Uyarıyoruz, kurallara riayet etmeyenlere gerekli cezayı uyguluyoruz ve tahsilatları da yapıyoruz. O noktada kararlı bir şekilde takip ediyoruz, ceza yazmak istemiyoruz ama kurallara uymak zorundayız.

Maske, mesafe ve temizlik hususu olmazsa olmazımız. Bilecikliler olarak gerekli önlemleri alıp, bu işin üstesinden gelmek istiyoruz. Vatandaşımızın da katkı ve desteğini genel anlamada görüyoruz. Özellikle iş yerlerimiz bu konuda daha hassas, hassasiyetlerini ortaya koyuyorlar ama belirttiğimiz gibi 99 kişi bu kurallara uysa 1 kişi uymasa bu virüs maalesef hemen aramıza sızıp insanımıza zarar verebiliyor. Onun için hep beraber, el birliği ile Bilecik'i virüsten koruyalım."