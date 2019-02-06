Bilecik'te Köy Kahvesi Cayır Cayır Yandı
28 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Karaağaç köyünde çıkan yangında muhtarlığa ait köy kahvesini kullanılmaz hale geldi.
Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinin Karaağaç
köyünde çıkan yangında muhtarlığa ait köy kahvesini kullanılmaz hale geldi.
Karaağaç köyünde bulunan ve işletmecisi olmadığı için muhtarlık bünyesinde akşamları köy halkına hizmet vermek için açılan köy kahvesinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binanın eski ve kerpiçten olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, yangına Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süren söndürme işlemleri sonrası yangın sönerken, kahvede kullanılmaz hale geldi.
"Bir anda alev aldı"
Köy muhtarı İbrahim Demir
, yangının bir anda başladığını belirterek, "Burada bir işletmeci yoktu. Akşamları köylüler tarafından açılarak, çay demlenir sohbet edilen bir yerdi. Yangın Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ama köy kahvemiz kullanılmaz hale geldi" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: İHA
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