Son Dakika Haberleri: Bilecik'te parti başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Bilecik'te parti başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bilecik'te parti başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde siyasi parti başkanları kaymakamlık makamında bir araya gelerek Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Bilecik'te parti başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde siyasi parti başkanları kaymakamlık makamında bir araya gelerek Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde sınırların güvenliği ile toprakların bütünlüğünün korunması amacıyla terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Er, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Abdullah Küçük, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Sevim, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Vahit Uğurlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Fuat Göçen, kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Kaymakam Naif Yavuz'u ziyaret etti.

Kaymakam Yavuz yaptığı açıklamada ilçedeki siyasi parti başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada aynı birlik ve beraberlik ruhu ile memleketin birliği beraberliği söz konusu olduğunda aynı sesi çıkarabildiğimizi gösterdik. Farklı siyasi düşüncemiz olsa da hayata farklı pencereden baksak da mesele memleket olunca, mesele vatan olunca, mesele bu memleketin geleceği olunca bu memleketi yalnızlaştırmak isteyenlere inat, bu memleketin birliğini beraberliğini kardeşliğini savunacağımızı gösterdik. Birbirimize sımsıkı tutunarak ve birbirimize sarılarak aynı yolda yürüyebileceğimizi gösterdik." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Osmaneli, Bilecik, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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