Bilecik'te Polis Memuru Silahla Yaralandı - Son Dakika
Bilecik'te Polis Memuru Silahla Yaralandı

18.01.2026 23:17
Bilecik'te tartışan iki polis memurundan biri diğerini silahla yaraladı, gözaltına alındı.

Bilecik kent merkezinde bir polis memuru, tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ç. ile Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, meslektaşı H.Ç'ye yanındaki tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.Ç. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, S.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

