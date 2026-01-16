Bilecik\'te Sayılar Teorisi Günü Etkinliği

Bilecik'te Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğinde 'Bilecik Sayılar Teorisi Günü' etkinliği düzenlendi.

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü iş birliğinde düzenlenen 'Bilecik Sayılar Teorisi Günü', sayılar teorisinin tarihsel ve matematiksel yönlerinin ele alındığı nitelikli bir bilimsel etkinlik olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında, farklı uygarlıklara ait sayı sistemleri ve hesaplama yöntemleri öğrenci sunumlarıyla paylaşıldı. Etkinlik sayesinde öğrencilerin matematiğe yönelik akademik farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, üniversite ve okul arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bilim ve sanat merkezlerimiz ile üniversitelerimizin iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin akademik gelişimine önemli katkılar sunuyor. Matematiği sadece bir ders değil, bir düşünme biçimi olarak kavramalarını önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK