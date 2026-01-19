Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. (20) yönetimindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde A.T. (32) idaresindeki 11 UA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
