Bilecik'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

30.01.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te otomobilin bagajında uyuşturucu madde bulundu, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te, durdurulan otomobilin bagajında brandaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yürütülen çalışmalar kapsamında otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagajda bulunan brandaya gizlenmiş 220,52 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Ruhsatsız av tüfekleri bulunduran kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Söğüt ilçesinde, çalışma kapsamında 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Bomba dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Ortaca köyünde "basit yaralama, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yama ve sağlama" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (64) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aranan zanlı yakalandı

Yenipazar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan arama kaydı bulunan A.Y'yi (41) Nasuhlar köyünde yakalandı.

A.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:33:39. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.