Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yarım Asırlık Çiftler Buluştu

Bilecik'te Yarım Asırlık Çiftler Buluştu

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yarım asırdır evli 80 çift bir araya geldi.

Bilecik'te Yarım Asırlık Çiftler Buluştu, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yarım asırdır evli 80 çift bir araya geldi.


Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda çiftleri yalnız bırakmadı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Can, sevmedikçe hayatın güzelleştirilemeyeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gönüller yapmalıyız, gönüller kazanmalıyız. Gönüllere girmeliyiz. Dünyadaki en büyük kazancımız bu. Bir ve beraber olmalıyız. Sevgi paylaşmak demektir. Hayatı ve yaşamı paylaştıkça başta kendimiz olmak üzere, etrafımıza da bu anlamda faydalı olacağımızı düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında sizler birer sevgi çınarısınız."

Etkinlik, Belediye Başkanı Nihat Can ve yaşlıların müzik eşliğinde halay çekmesi ve oynamasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Nihat Can, Sevgililer Günü, 14 Şubat, Bilecik, Güncel
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