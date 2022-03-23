Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi

23.03.2022 16:00

Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendiBİLECİK Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler, anaokuluna giden torunlarıyla doyasıya eğlendi.

Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi

BİLECİK Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler, anaokuluna giden torunlarıyla doyasıya eğlendi. Dedeler ve nineler torunlarıyla birlikte kuş yuvası, köpek kulübesi boyadı.

Bilecik İl Halk Kütüphanesi camlı bölümde anaokulu öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineleriyle bir araya geldiler. Dedeler ve nineleriyle daha önceden yapılmış kuş yuvası ve köpek kulübelerini boyayan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren anaokulu sahibi Aliye Ayaz, "Yaşlılar Haftası nedeniyle bugün kütüphanede dedelerimiz, anneannelerimiz ve babaannelerimizle bir etkinlik düzenledik. Beraber okul ışında, ev dışında bir ortamda onları bir araya getirerek, ailece etkinlik yapmalarını sağladık. Yaptığımız etkinlik kuş yuvaları ve kedi köpek kulübeleri boyama etkinliğiydi. Bunları daha sonra birlikte dışarıya bırakıp sokak hayvanlarına da yardımcı olacağız. Bu şekilde hem dayanışmayı hem de yardımlaşmayı öğrenecekler. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi

Torunu ile gelen dede Şerafettin Yılmaz Türk, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. Biz de yaşlı dedeler olarak çok mutlu olduk. Allah hepsinden razı olsun. Çocukluk hayallerimiz geldi aklımıza. Allah bunu organize edenlerden razı olsun" dedi. Torunu ile gelen diğer bir dede Muzaffer Başaran, "Çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımızla beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Torunlarımızın bizi dede olarak görmelerinden daha da mutlu olduk"

Diğer bir dede Mehmet Erdem, ise, okulun düzenlediği etkinlikle torunları ile bir araya geldiklerini anlatarak, " Biz de her ne kadar genç olsak da burada ağabeylerimle birlikte torunlarımızın bizi dede olarak görmelerinden daha da mutlu olduk böyle bir etkinlikle. Önce okul sahibimize, öğretmenlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikler bundan sonra inşallah, velilerle birlikte, bizlerle birlikte, dedelerle, ninelerle birlikte devam eder gider okulumuzda" dedi.

Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi
Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi
Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi

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Bilecik, Mevla, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te Yaşlılar Haftası nedeniyle dedeler ve nineler torunlarınla doyasıya eğlendi - Son Dakika


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