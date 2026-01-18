Bilecik'te Yüzme Antrenmanları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te Yüzme Antrenmanları Hızla Devam Ediyor

Bilecik\'te Yüzme Antrenmanları Hızla Devam Ediyor
18.01.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilecik'te yüzme antrenmanlarıyla genç sporcuların gelişimini destekliyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme antrenmanları, yoğun tempoyla sürüyor.

Yüzme antrenmanlarında sporcuların doğru kulaç tekniği, nefes uyumu ve suya hakimiyet kazanması ön planda tutuluyor. Teknik çalışmaların yanı sıra mesafe yüzüşleri ve tempo artırmaya yönelik setlerle sporcuların performansları her antrenmanda adım adım yükseltiliyor. Program sayesinde yüzücüler, daha akıcı ve kontrollü yüzüş teknikleri kazanarak gelişimlerini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında yürütülen çalışmaların, çocuk ve gençlerin yüzme branşında temel eğitim almasını ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını amaçladığı belirtildi. Antrenmanlara katılan sporcuların hem fiziksel gelişimlerine hem de disiplinli spor alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız kapsamında yürütülen yüzme antrenmanlarında sporcularımızın teknik gelişimini ve suya olan hakimiyetini ön planda tutuyoruz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde yapılan bu çalışmalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin performansını güvenli ve planlı şekilde artırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Bilecik, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yüzme Antrenmanları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:15:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yüzme Antrenmanları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.