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Bilecik'te zincir marketlere ceza - Son Dakika

Bilecik'te zincir marketlere ceza

24.01.2022 20:13

Bilecik'te zincir marketlere ceza Zabıta ekiplerinden etiket ve tarihi geçmiş ürün denetimiBİLECİK Bilecik'te zabıta ekipleri il genelinde bulunan zincir marketlerde etiket kontrolü yaparak haksız fiyat artışı tespit edilen ürünleri işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bilecik'te zincir marketlere ceza

Zabıta ekiplerinden etiket ve tarihi geçmiş ürün denetimi

BİLECİK Bilecik'te zabıta ekipleri il genelinde bulunan zincir marketlerde etiket kontrolü yaparak haksız fiyat artışı tespit edilen ürünleri işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine devam ediyor. Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Gazipaşa Mahallesi Teyfikbey ve Dedeoğlu Caddesinde faaliyet gösteren A101'e giren ekipleri fiyatı etiketi 18,95 olup kasada 21,50 çıkan bir ürün, fiyat etiketi 12,95 olup kasada 12,95 lira olan başka bir ürüne tespit ettiler. Ekipler fiyat farklılıkları tespit edilen birçok ürün rapor tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Firmalara etiket başına 452 TL ceza yazdığı öğrenildi. Ekipler A101'in başka bir şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 4 adet kaymaklı yoğur tespit ederek, işyerine kabahatler kanununa göre 427 TL ceza yazdı.

Öte yandan, ekipler Ertuğulgazi Mahallesinde hizmet veren Mest Mar adlı markette de tarihi son kullanma tarihi geçmiş bir sütü tutanakla teslim alarak, işyerine Kabahatler Kanununa göre 427 TL ceza yazdı.

Bilecik'te zincir marketlere ceza
Bilecik'te zincir marketlere ceza
Bilecik'te zincir marketlere ceza

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Türk Lirası, Ticaret, Bilecik, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te zincir marketlere ceza - Son Dakika


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