Bilecik\'teki Canlı Kaya Doğal Güzellik

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yalnızca 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalar mevkii, eşsiz doğal oluşumlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye bağlı Kızılöz Köyü sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında 'Canlı Kaya' olarak adlandırılan bölge, yüzyıllar boyunca rüzgar ve suyun şekillendirdiği kayalık yapılarıyla adeta bir açık hava doğa müzesini andırıyor. Doğal yapılarıyla peri bacalarını hatırlatan kayalıklar, son dönemde özellikle fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak noktası haline geldi. Kızılöz Köyü yolu üzerinde yer alması sayesinde kolay ulaşılabilir olan bölge, ziyaretçilerine hem görsel bir şölen sunuyor hem de huzur dolu bir doğa deneyimi yaşatıyor.

Yüzyıllar içinde oluşan farklı desenler ve sıra dışı kaya formları, kayaları yalnızca Bilecik için değil, bölge turizmi açısından da önemli bir değer haline getiriyor. Henüz yeterince tanıtılmamış olması ise bu doğal güzelliği Bilecik'in keşfedilmeyi bekleyen saklı hazinelerinden biri yapıyor.

Bilecik'in doğal zenginlikleri arasında özel bir yere sahip olan kayalar, doğanın sabırla işlediği sanatın en çarpıcı örneklerinden biri olarak ziyaretçilerini bekliyor. - BİLECİK