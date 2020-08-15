Bilecik Valiliği, Kovid-19 tedbirleri konusunda vatandaşları uyardı - Son Dakika

Bilecik Valiliği tarafından yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine vatandaşların uyması konusunda uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü sosyal hayat süreci aşamasına geçildiği hatırlatıldı.

Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riske karşı birçok tedbir kararının alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Alınan tedbirlere rağmen salgın ilimizde de artma eğilimi göstermektedir. Bu süreçte uyulması gereken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her aşamada Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kurallar çerçevesinde önemle dikkat edilmelidir. Son günlerde görülen artışların gerekçeleri analiz edildiğinde, yapılan filyasyon çalışmalarında daha çok il dışından gerçekleştirilen ziyaretlerden, nişan-düğün gibi organizasyonlardan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumun da bulaşıcılığı çok yüksek olan salgınının yayılım hızını artırdığı görülmektedir.

Kontrollü sosyal hayat süreci aşamasında vatandaşlarımızın, temel prensipler olan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde uyması pandemiyle mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz eden tedbirlerdendir. Hemşerilerimizi sağlığımız için hepimiz için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz."