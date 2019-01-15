Bilecik ve 4 İlçesinde Okullar Tatil Edildi
31 dakika önce
Bilecik'te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bilecik
'te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı il merkezi, Bozüyük
, Söğüt
, Pazaryeri
ve Yenipazar
ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba
günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı
ve İnhisar
ilçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan açıklamalara il merkezi ve anılan ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:39 Kaynak: İHA
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