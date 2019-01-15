Son Dakika Haberleri: Bilecik ve 4 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

Bilecik ve 4 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

31 dakika önce

Bilecik'te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik ve 4 İlçesinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Bilecik'te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı il merkezi, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamalara il merkezi ve anılan ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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