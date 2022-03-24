Bilecikli hayırseverlerin yardımları Suriye'deki kamplara ulaştırıldı - Son Dakika
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Bilecikli hayırseverlerin yardımları Suriye'deki kamplara ulaştırıldı

24.03.2022 11:20
Bilecikli hayırseverlerin yardımları Suriye'deki kamplara ulaştırıldı

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliğince, Suriye'nin Afrin ve El Bab bölgelerindeki kamplarda gıda malzemesi ve kömür yardımı yapıldı.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliğince, Suriye'nin Afrin ve El Bab bölgelerindeki kamplarda gıda malzemesi ve kömür yardımı yapıldı.

Temsilcilikten Fuat Karakuş ve Taha Dingeç, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan kışlık yardım paketleri ve kömürlerin dağıtımını gerçekleştirdi. El Bab'da bulunan Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezini ziyaret ederek yetimlerle oyunlar oynayan üyeler, hayırseverler tarafından temin edilen kurbanları kestirip etlerini dağıttı.

Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımlarından dolayı Bilecikli hayırseverlere teşekkür etti.

İzlenimlerini aktaran Karakuş, "Mazlum insanların varlığını, büyük acıları, yetimleri, öksüzleri, eşini, evladını kaybedenleri görmek bizleri gerçekten üzüyor ama bu insanlara Türk'ün vefalı elini uzatmak gayretinin ve vazifesinin bize nasip olması da bizim açımızdan gurur verici. Allah, mazlumlara el uzatma gayretimizi artırsın." dedi.

Karakuş, dünyanın birçok yerinde akan kan ve gözyaşının dinmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Bilecikli hayırseverlerin yardımları Suriye'deki kamplara ulaştırıldı

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Bilecik, El Bab, Suriye, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecikli hayırseverlerin yardımları Suriye'deki kamplara ulaştırıldı - Son Dakika


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