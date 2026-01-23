Bilecikli Sporcu Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Bilecikli Sporcu Türkiye Üçüncüsü Oldu

Bilecikli Sporcu Türkiye Üçüncüsü Oldu
23.01.2026 10:05
Bilecikli Abubakar Jabarkhıl, U20 heptatlon branşında Türkiye üçüncüsü oldu, İl Müdürü'nden tebrik.

İstanbul'da düzenlenen Ahmet Melek Komple Atlet Ligi Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Bilecikli sporcu, İl Müdürlüğünde ağırlandı.

İstanbul Ataköy'de gerçekleştirilen Ahmet Melek Komple Atlet Ligi Şampiyonası'nda U20 heptatlon branşında Salon Türkiye üçüncüsü olan Bilecikli sporcu Abubakar Jabarkhıl ile antrenörü Ahmet Topçu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Elde edilen derecenin Bilecik adına gurur verici olduğunu belirten İl Müdürü Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette, atletizm branşında yapılan çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

