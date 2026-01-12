Bilecikliler \'Boza Vakti\' Etkinliğinde Buluştu

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler 'Boza Vakti' etkinliğinde buluştular ve birbirleri ile kaynaştılar.

Eskişehir de yaşayan Bilecikliler, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti 'Boza Vakti' etkinliğini dernek binasında düzenlediler. Bilecik Pazaryeri'nin meşhur bozası, Bileciklilere ikram edildi. Soğuk bir günde sıcak sohbetlerin yapıldığı etkinliğe, çok sayıda Bilecikliler katıldı.

Dernek Başkanı Davut Mülayim, " Amacımız, soğuk kış gününde Bileciklilere, 'Boza Vakti' etkinliği düzenleyerek, birlik ve beraberliği pekiştirdik. Bu tür etkinliğimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Eskişehir'de çok sayıda Bilecikliler yaşamaktadır" dedi. - ESKİŞEHİR