Bileşik Endeks 2018 Yılını 80,19 Puan Seviyesinde Kapattı

Böylece Bileşik Endeks 2018 yılını 18,87 puan gerileme ile kapattı. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sorunlarının inşaat malzemeleri sanayisini büyük ölçüde etkilediği belirtilen endekste; yeni yıla girerken tedarik ve satış zincirlerinde oluşan sıkıntılara bağlı olarak, güven ve beklentilerde zayıflamanın devam ettiği ifade edildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Aralık 2018 sonuçları açıklandı. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sıkıntılarının inşaat malzemeleri sanayisini etkilemeye devam ettiği vurgulanan Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı:

Faaliyetler 2018 yılında 18,1 puan geriledi

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, iç talepteki keskin daralma nedeniyle Aralık ayında da küçülmeye devam etti. Böylece yılın ikinci yarısında önemli bir şekilde azalan faaliyetler, 2018 yılını geçen yıla göre 18,1 puan düşerek kapattı. Faaliyet Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 5,1 puan geriledi. Böylece faaliyetlerde 2013 yılından bu yana en sert aylık daralmalardan biri yaşandı. İnşaat sektörü mevsimsel olarak durağan bir döneme girerken önümüzdeki birkaç ayın inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri için sıkıntılı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

2018'in ikinci yarısında güven kaybı yaşandı

Güven Endeksi'nde gerileme Aralık ayında da devam etti. Güven Endeksi'ndeki bu gerilemede inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve faaliyetlerdeki düşüşler belirleyici oldu. İnşaat malzemeleri sanayisinin kendi tedarik ve satış zinciri içindeki güvenin de azaldığı görüldü. Aralık ayında faaliyetlerde gerilemenin hızlanarak sürmesi güveni olumsuz etkiledi ve güven seviyesi bir önceki aya göre 2,0 puan düştü. Böylece 2018 yılının Aralık ayında güven seviyesi, 2017 yılsonu güven seviyesinin 17,6 puan altında kapandı. Güven Endeksi'nin hassasiyeti, giderek inşaat sektöründe ve iç pazardaki gelişmelere bağlı hale geldi. İnşaat sektöründe ve iç pazarda iyileştirici ve güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğu görüldü.

İç pazarda yaşanan sıkıntılar beklentilerde bozulmaya neden oldu

Beklenti Endeksi, Aralık ayındaki gerileme ile birlikte 2018 yılının ikinci yarısının tamamını düşüş ile kapattı. Faaliyetlerdeki daralmanın sürmesi ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkiledi. Beklentiler daha çok inşaat sektörüne ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle önemli bir düşüş gösterdi. Böylece beklentiler son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Beklenti Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 2,5 puan düştü. Bu gerileme ile birlikte 2018 yılsonu beklenti seviyesi geçen yılsonuna göre 18,1 puan geriledi. Beklentilerdeki bozulmanın sürmesi inşaat malzemeleri sanayisinde önümüzdeki aylarda küçülmenin devam edeceğine işaret ediyor.

Mevsimsel yavaşlama döneminde keskin küçülme uyarısı

Önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerileme, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülmenin süreceğini gösteriyor. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mevsimsel olarak yavaşladığı bir döneme girerken karşılaştığı keskin küçülme nedeniyle uyarı işareti veriyor.

İnşaat malzemeleri sanayisi, daha çok barter teklifi ile karşılaştı

Bileşik Endeks'te, inşaat malzemeleri üreticileri ile müteahhitler arasındaki 2018 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin 'barter' uygulama sonuçları da yer aldı. Dördüncü çeyrekte inşaat malzemesi üreticilerinin daha çok 'barter' teklifi ile karşılaştığı ve bu süreçte 'barter' uygulamalarında 4 eğilimin öne çıktığı vurgulandı. Bu eğilimler, endeks raporunda şöyle sıralandı:

İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 31,1'i 2018 dördüncü çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. Barter teklifi oranı son çeyrekte yeniden artış gösterdi.

İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 8,2'si 2018 dördüncü çeyrek satışlarında barter yöntemini kullandı. Dördüncü çeyrekte barter yapanların oranı üçüncü çeyreğe göre 2,5 puan azaldı.

Barter yöntemi ile satış yaptığını belirten üreticilerin tamamı barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 1-9 aralığında gerçekleştiğini bildirdi.

Üreticilerin yüzde 45,7'si kabul etmedikleri barter teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı 2018 yılı son çeyreğinde sıçrama yaptı.

Satış kanalları, dördüncü çeyrekte daha çok barter yaptı

İnşaat malzemesi satış kanalları (bayiler, yapı marketler) ile müteahhitler arasındaki 'barter' uygulamaları, 2018 yılı dördüncü çeyrek döneminde arttı. Bu süreçte 'barter' uygulamalarında öne çıkan bilgiler şöyle özetlendi:

Satış kanallarının yüzde 80'i 2018 dördüncü çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. Dördüncü çeyrekte barter teklifi oranı üçüncü çeyreğe göre 2,0 puan arttı.

Satış kanallarının yüzde 22,9'u 2018 dördüncü çeyrekte satışlarında barter yöntemini kullandı. Dördüncü çeyrekte barter yapanların oranı üçüncü çeyreğe göre arttı.

Satışlarında Barter yöntemini kullandığını belirten satış kanallarının yüzde 64,7'si barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 1-9 aralığında gerçekleştiğini; yüzde 17,6'sı ise barter satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 10-24 aralığında olduğunu belirtti. Dördüncü çeyrekte barter ile yapılan satışların toplam satışlar içindeki payı arttı.

Satış kanallarının yüzde 78,1'i kabul etmedikleri barter teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı dördüncü çeyrekte geriledi.