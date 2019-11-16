Bilgievi'nde maket şöleni yapıldı

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi'nde, "Hem Eğleniyoruz, Hem Öğreniyoruz" sloganı ile Bilgievi öğretmenleri ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle maket şöleni etkinliği gerçekleştirildi.



Öğrencilerin el becerilerini eğlendirerek ve öğreterek geliştirmek adına Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi'nde, maket şöleni düzenledi. Öğrenciler düzenlenen maket şöleninde doyasıya eğlenirken, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Bilgievi öğretmenlerine teşekkür ettiler.



Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievimizde 'Hem Eğleniyoruz, Hem Öğreniyoruz' sloganıyla öğretmenlerimiz ve 4'üncü sınıf öğrencilerimiz ile maket şöleni etkinliği gerçekleştirdik. Maket yapımı çocuklarımıza hem el hem de analitik düşünme becerisini kazandırıyor. Bilgievimiz öğretirken geliştirmeye devam ediyor. Bu güzel organizasyonu tertipleyen Bilgievi Müdürüme ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU