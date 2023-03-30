Bilim dünyasından çığır açan keşif! Evrende bilinen en büyük kara deliğin yeri saptandı - Son Dakika
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Bilim dünyasından çığır açan keşif! Evrende bilinen en büyük kara deliğin yeri saptandı

30.03.2023 10:39

Sonsuz uzayın derinliklerinde yepyeni galaksiler ve oluşumlar keşfediliyor. Konuyla alakalı çalışmalar yapan bilim insanları şu ana kadar bilinen en büyük kara deliği keşfettiklerini açıkladı. Gezegenimizden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan deliğin fotoğrafı da çekildi.

Aslında bahsi geçen gök cismi 2017 yılında keşfedildi. Hatta o yılda fotoğrafı bile çekildi. Ancak dünyamızdan tam 2,7 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu yüzden tam keşfin yapılabilmesi aradan 6 senenin geçmesine sebep oldu. Fakat en sonunda bilim insanları gök cisminin tam yerini saptayarak keşfi tamamladı.

GÜNEŞTEN 32 MİLYAR KAT DAHA AĞIR

Gezegenimizden 2,7 milyar ışık yılı uzaklıktaki Abell 1201 isimli bir galakside bulunuyor. Yapılan incelemeler ve gözlemlere göre bu kara delik Güneş'ten tam 32,7 milyar kat daha ağır. İnanılmaz bir sayıdan bahsediyoruz. Güneş'in Dünya'dan 333 bin kat daha ağır olduğunu da unutmayın.

Bilim dünyasından çığır açan keşif! Evrende bilinen en büyük kara deliğin yeri saptandı

KÜTLEÇEKİMSEL MERCEKLENME FENOMENİNDEN FAYDALANDILAR

Ölü yıldızlardan oluşan gök cismini bulmak için James Nightingale ve ekibi kütleçekimsel merceklenme fenomeninden faydalandılar. Bu fenomene göre aslında düz bir hatta ilerlemesi beklenen ışıklar kütleçekimsel etki sebebiyle kavisli bir hal alıyordu. Bu sayede uzayın etrafından gelen kütleçekimsel etkileri analizleyerek galaksiler keşfedilebiliyor.

İLK FOTOĞRAF 2017'DE ÇEKİLDİ

Bahsi geçen galaksi Abell 1201'den uzmanlar ilk kez 2003 yılında şüphelendiler. Aradan geçen 20 yıllık süreçte yaptıkları çalışmalar ile bu şüphelerinde haklı olduklarını anladılar. Araştırmanın 14. yılında yani 2017'de kara deliğin fotoğrafının çekildiğini belirtmiştik.

Bilim dünyasından çığır açan keşif! Evrende bilinen en büyük kara deliğin yeri saptandı

KARA DELİĞİN GALAKSİNİN TAM ORTASINDA OLDUĞU KESİNLEŞTİ

2017 de çekilen fotoğrafın şu an bir kara deliğe ait olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak o dönem bunu söylemek çok doğru bir bilgi değildi. Çünkü bu konuda bir kesinlik yoktu. O dönem bazı bilim adamları fotoğraftaki siyah noktanın bir kara delik olduğunu ve Abell 1201 galaksisinin tam ortasında yer aldığını belirtiyordu. Bazılarıysa buna karşı çıkıyordu. James Nightingale ve ekibiyse bu tartışmaya bir nokta koydu. Kütleçekimsel merceklenme fenomeninden yararlanan ekip iddiaların doğru olduğunu ve kara deliğin galaksinin tam ortasında yer aldığını kesinleştirdi.

Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı: Bilinen en büyük kara delik keşfedildi!
Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR (2)
  • Semih Yetkin: en büyük kara delik insanın kalbinde açılır bir daha kapanmaz yıllar geçsede umarum kimsenin kalbinde karadelik oluşmaz Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
  • Ali Diye Biri : Adamsın. 0 1 Yayından Kaldır
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