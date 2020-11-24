Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor

24.11.2020 00:34

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Sadece idari tedbirlerle pandemi önlenmez, yurttaşların uyumu olmazsa pandemiyi önleyemezsiniz. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan tedbirleri ve bu tedbirlerin etkisini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Devletin kamusal alanlarla ilgili tedbirleri aldığını ve kural ihlalleri yapanlara yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Özlü, "Ev içi toplantılardan da uzak durmak gerekiyor" dedi.

"MADEM KISITLANIYORUZ BU BEDELİN KARŞILIĞINI ALALIM"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının etki edebilmesi için ev gezmelerinin de yapılmaması gerektiğini belirten Özlü şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarını by-pass edip evlerde bir araya gelirlerse doğum günü, çay partisi, akşam oturması, aynı apartman içinde komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz. Burada amaç; insanların bir araya gelmesini ve bulaşı engellemek. Çarşıda pazarda bir araya gelmeseniz de evlerde bir araya gelirseniz bulaşma devam edecektir. Madem kısıtlanıyoruz, madem zahmet çekiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, alışverişe gidemiyoruz bari bu bedelin karşılığını alalım."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

"2021 SONUNA KADAR BU TEDBİRLERE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. dalganın daha kötü gelebileceği açıklamalarıyla ilgili, "Onun için gevşememek lazım. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, mücadele devam ediyor. 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor

Koronavirüs, Tevfik Özlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak Sığınmacıları taşıyan kamyonet, polisten kaçarken devrildi: 17 yaralı Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
ABD'li uzmandan dikkat çeken Libya yorumu: Savaşı Türkiye kazandı ABD'li uzmandan dikkat çeken Libya yorumu: Savaşı Türkiye kazandı         
00:09
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü         
23:05
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor         
21:54
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi         
19:59
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 01:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei