Bilim Merkezi'nde 7 Bin Katılımcı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilim Merkezi'nde 7 Bin Katılımcı

02.02.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Bilim Merkezi, ara tatilde düzenlediği etkinliklerle 7 bin katılımcıya ulaştı.

(MANİSA) - Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, ocak ayı ve ara tatil boyunca düzenlediği eğitimler, atölyeler ve söyleşilerle yaklaşık 7 bin öğrenciyi ve veliyi ağırladı.

Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, ara tatilde düzenlediği renkli ve öğretici etkinliklerle çocuklara bilim dolu bir ay yaşattı. Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen birçok farklı programa yoğun ilgi gösterilirken; merkez 6 bin 789 katılımcıyı ağırladı.

Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için özel olarak hazırlanan tatil programına 2 bin 466 öğrenci katıldı. Deneyler, atölye çalışmaları ve uygulamalı eğitimlerle çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Merkezde düzenlenen bir diğer önemli etkinlik ise TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilen Kış Akademisi eğitimleri oldu. Biyoloji, fizik, matematik, teknoloji ve astronomi alanlarında verilen eğitimlere 120 öğrenci katılarak bilimsel çalışmalara katıldı.

Yaratıcılığı ve üretkenliği desteklemek amacıyla yürütülen Tasarım Atölyesi uzun dönem eğitim programı kapsamında ise 23 öğrenci düzenli eğitim aldı. Teknolojiye ilgi duyan gençler için düzenlenen TEKNOFEST Takımları eğitimlerine 80 öğrenci katılım göstererek projelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Aile katılımını teşvik eden "Veli–Çocuk Etkinlikleri" de yoğun ilgi gördü. Etkinliklere 60 veli ve öğrenci eğitimlere birlikte katılarak keyifli ve öğretici zaman geçirdi.

AyrTÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında da Doç. Dr. Ali Murat ATEŞ öğrenciler ile bir araya geldi. Bilim Merkezi randevu sistemiyle okul ve eğitim kurumlarından öğrencileri merkezde ağırlayarak ve köy okullarını ziyaret ederek öğrencileri bilimle buluşturdu.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Etkinlik, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Merkezi'nde 7 Bin Katılımcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:11:04. #7.11#
SON DAKİKA: Bilim Merkezi'nde 7 Bin Katılımcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.