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Bilinçaltı Nedir ve Nasıl Çalışır? Bilinçaltı Temizliği Yöntemleri ve Uygulaması Hakkında Bilgi - Son Dakika

Bilinçaltı Nedir ve Nasıl Çalışır? Bilinçaltı Temizliği Yöntemleri ve Uygulaması Hakkında Bilgi

24.06.2021 19:04
Bilinçaltı Nedir ve Nasıl Çalışır? Bilinçaltı Temizliği Yöntemleri ve Uygulaması Hakkında Bilgi, System.String[]

Sigmund Freud'a göre sadece rüyalar değil, anılar, travmalar, kişilik bozuklukları ve fobiler de bilinçaltı ile doğrudan doğruya ilişkilidir.

Sigmund Freud'a göre sadece rüyalar değil, anılar, travmalar, kişilik bozuklukları ve fobiler de bilinçaltı ile doğrudan doğruya ilişkilidir. Freud'a göre kişinin bilinçaltına ittiği korkuları ve yüzleşmekten kaçındığı anılar, tüm hayatını ve insan ilişkilerini derinden etkiler.

Bilinçaltı Nedir?

Psikanalizde benlik üç kısımdan oluşur. Ego, kişinin toplum içerisindeki davranış şekillerini belirleyen ana unsurdur. Süper ego ise prensipleri, ilkeleri, kuralları ve yasakları belirler. Süper ego üst benliği temsil ederken, İd, alt benliğin bir parçasıdır.

İd, bilinçaltının merkezinde yer alır. Üst benlik ile alt benliğin çatışması egonun zarar görmesine neden olur. Zihin kendini korumak için çatışmaya neden olan anıları, korkuları ve istekleri bilinç dışına atar. Sigmund Freud'a göre bilinç dışı bir buz dağının görünmeyen kısmıdır. Ego, buzdağının görünen yüzü olsa da insanın gerçek benliği daha derinlerde, yani bilinçaltında saklıdır.

İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung ise bilinçaltını bir kara kutuya benzetmiştir. Jung'a göre, bilinç dışı hem bir depolama hem de bir kayıt alanıdır. Burada, kişinin yaşamı boyunca yaşadığı travmalar ve kendisinden yani bilincinden sakladığı gizli arzular yer alır.

Bilinçaltı Nasıl Çalışır?

Bilinçaltının nasıl çalıştığı birçok kişi tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Zihnin bilinç dışı olarak da bilinen bu kısmı, tamamen özel ve mahrem bir alandır. Bu alanda birçok araştırma yapılmış ve bilinçaltının nasıl çalıştığına dair birtakım teoriler geliştirilmiştir.

Bu teorilerin geneline göre bilinçaltı üç farklı şekilde çalışır.

1- Rüyalar:

Sigmund Freud'a göre rüyalar, insanın bilinçaltında gizli kalan arzularını tatmin etmeye yarar. Kişi gün içinde bastırdığı tüm istek ve korkuları rüyasında görür. Bu nedenle rüyadaki her şe kaygıların, cinsel isteklerin ve geçmiş travmaların bir sembolüdür.

Bilinçaltı bastırılmış duyguları çeşitli simgelere dönüştürerek kişinin rahatlamasını sağlar.

2- Korkuları Bastırma:

Bilinç dışının ikinci işlevi, korkuları bastırmaktır. Özellikle geçmişte yaşanan post travmatik olayların tekrar gün yüzüne çıkmaması için, bu anılar üst benlikten bilinçaltına itilir. Ancak Erich From ve Sigmund Freud'a göre, bilinçaltına itilen hiçbir duygu ve anı tam olarak silinemez. Bu nedenle düzenlenen seanslarda anıları ve korkuları silmek mümkün olmasa da, kişinin korkularına ve hatıralarına olan bakış açısını değiştirmek mümkündür.

3- İstekleri Gizleme

Psikanaliz biliminin kurucusu Freud Uygarlığın Huzursuzluğu kitabında, bilinçaltının işlevlerinden birinin modern insanın isteklerini ve arzularını gizlemek olduğunu yazmıştır.

Bilinçaltı Temizliği Yöntemleri ve Uygulamaları Nelerdir?

1- Yüzleşme:

Bilinçaltı temizliği yöntemlerinin başında itiraf ve yüzleşme gelir. Psikiyatri ya da psikolog gözetiminde düzenlenen seanslarda, kişinin kendisine bile itiraf etmekte güçlük çektiği şeyler hakkında konuşulur. Kişinin geçmiş korkuları ve travmatik olaylar ile yüzleşmesi hedeflenir.

2- Hipnoz:

Hipnoz, bilinçaltı temizliğinde kullanılan yöntemlerden bir diğeridir. Özellikle bireyin korkuları ve kaygıları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı durumlarda, hipnoz uygulanır. Hipnoz esnasında, bilinçaltına inilerek bireyin acı çekmesine, endişelenmesine ya da korku duymasına neden olan kişiler ve olaylar açığa çıkartılır.

3- Online Konuşma Terapisi

Günümüzde konuşma terapistleri ile online görüşmeler yaparak da bilinçaltını temizlemek mümkün. Soru cevap şeklinde ilerleyen konuşma terapilerinde kişilerin hem manen hem de zihnen rahatlaması hedeflenir.

Bilinçaltı Nedir ve Nasıl Çalışır? Bilinçaltı Temizliği Yöntemleri ve Uygulaması Hakkında Bilgi

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bilinçaltı Nedir ve Nasıl Çalışır? Bilinçaltı Temizliği Yöntemleri ve Uygulaması Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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