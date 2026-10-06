Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi\'den teşekkür

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağlık sorunu nedeniyle bilinci kapanan bebek için saniyelerle yarışıldı. Uygulama yapan motorize trafik polisi, yardım çığlıklarını duyunca olay yerine yöneldi. Bebeği babasının kucağında motosiklete alan polis memuru, minik çocuğu hızla hastaneye ulaştırdı.

AİLENİN FERYADINI DUYAN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, çevreden gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bir bebeğin aniden fenalaştığı ve bilincinin kapandığı belirlendi.

Bebeğin durumunun ciddi olduğunu gören motorize trafik polisi, zaman kaybetmeden harekete geçti. Polis memuru, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak en yakın hastaneye doğru yola çıktı.

BEBEĞİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Trafikte kontrollü şekilde ilerleyen polis, bebeği kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırdı. Hastaneye götürülme anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, motorize polis memurunun baba ve bebeği motosikletle hastaneye götürdüğü görüldü. Bebeğin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından müdahale başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayın ardından yaptığı açıklamayla bebeği hastaneye yetiştiren polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterilen hassasiyet ve hızlı müdahaleye dikkat çekerek bebeğe acil şifalar diledi.

Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum.”

Bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, emniyet teşkilatının vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ettiğini belirterek görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polis memurlarına teşekkür etti.

Çiftçi, açıklamasını “Allah ayağınıza taş değdirmesin!” sözleriyle tamamladı.