Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi\'den teşekkür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’da bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren trafik polisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin takdirini topladı. Çiftçi, acil müdahalenin önemine dikkat çekerek görevli polis memuruna teşekkür etti, bebeğe ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağlık sorunu nedeniyle bilinci kapanan bebek için saniyelerle yarışıldı. Uygulama yapan motorize trafik polisi, yardım çığlıklarını duyunca olay yerine yöneldi. Bebeği babasının kucağında motosiklete alan polis memuru, minik çocuğu hızla hastaneye ulaştırdı. 

AİLENİN FERYADINI DUYAN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, çevreden gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bir bebeğin aniden fenalaştığı ve bilincinin kapandığı belirlendi.

Bebeğin durumunun ciddi olduğunu gören motorize trafik polisi, zaman kaybetmeden harekete geçti. Polis memuru, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak en yakın hastaneye doğru yola çıktı. 

Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür

BEBEĞİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Trafikte kontrollü şekilde ilerleyen polis, bebeği kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırdı. Hastaneye götürülme anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, motorize polis memurunun baba ve bebeği motosikletle hastaneye götürdüğü görüldü. Bebeğin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından müdahale başlatıldı. 

Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayın ardından yaptığı açıklamayla bebeği hastaneye yetiştiren polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterilen hassasiyet ve hızlı müdahaleye dikkat çekerek bebeğe acil şifalar diledi.

Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum.”

Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür

Bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, emniyet teşkilatının vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ettiğini belirterek görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polis memurlarına teşekkür etti.

Çiftçi, açıklamasını “Allah ayağınıza taş değdirmesin!” sözleriyle tamamladı.

İçişleri Bakanlığıİçişleri BakanıMustafa ÇiftçiAntakyaTrafikHatayPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • M M M M:
    Ömrüne bereket 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kaldırımda yürüyordu Attığı son adım hayatına mal oldu Kaldırımda yürüyordu! Attığı son adım hayatına mal oldu
Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
15:25
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:20:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei