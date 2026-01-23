Bilirkişilik Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilirkişilik Başvuru Süresi Uzatıldı

23.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç, bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026'ya kadar uzattıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hakikatle güçlenen bilirkişiliğin, güven veren yargının teminatı olduğunu belirtti.

Bilirkişilik kurumunun, yargılamada çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren konularda hakim ve savcılara alanında uzman kişilerce tarafsız ve bilimsel görüş sunulmasını sağlayan müessese olduğunu aktaran Tunç, yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru şekilde değerlendirilmesinin, güçlü, nitelikli ve güvenilir bir bilirkişilik müessesesiyle mümkün olduğuna işaret etti.

Bu anlayışla bilirkişiliği liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Tunç, "Temel ve yenileme eğitimlerini ihtiyaca uygun şekilde yaygınlaştırdık. Denetim ve performans değerlendirmeleriyle hesap verebilirliği esas aldık. Bugüne kadar 221 bin 122 kişiye bilirkişilik temel eğitimi, 33 bin 61 kişiye bilirkişi yenileme eğitimi verdik." açıklamalarında bulundu.

Görevini gereği gibi yerine getirmeyenlere yaptırım uygulandı

Tunç, görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında denetim ve soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli yaptırımları istisnasız uyguladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yapılan denetimler sonucu 5 bin 926 uyarma, 3 bin 381 geçici süreyle listeden çıkarma, 2 bin 79 kişiye kalıcı olarak sicil ve listesinden çıkarma, 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan yasaklama yaptırımı uygulanmıştır. Yargı mercilerinin ihtiyaçlarını gözeterek, Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığımız düzenlemelerle bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarını, bu alanlara göre aranan nitelikleri güncelledik. İlk defa gayrimenkul değerleme alanında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik başvurularını almaya başladık."

Nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmek için yeni bilirkişi listelerini liyakat ve uzmanlık esasıyla yeniden belirlediklerini kaydeden Tunç, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık. Bilirkişilik sistemimizi daha da güçlendirecek bu adımların, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilirkişilik Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:05:50. #7.11#
SON DAKİKA: Bilirkişilik Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.