Bilirkişilik Başvuru Süresi Uzatıldı
23.01.2026 14:29
Adalet Bakanı Tunç, bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026'ya kadar uzattıklarını açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikatle güçlenen bilirkişilik, güven veren yargının teminatıdır. Bilirkişilik kurumu; yargılamada çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren konularda, hakim ve savcılara; alanında uzman kişilerce tarafsız ve bilimsel görüş sunulmasını sağlayan bir müessesedir. Yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru şekilde değerlendirilmesi; güçlü, nitelikli ve güvenilir bir bilirkişilik müessesesiyle mümkündür. Bu anlayışla; bilirkişiliği liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdık. Temel ve yenileme eğitimlerini ihtiyaca uygun şekilde yaygınlaştırdık. Denetim ve performans değerlendirmeleriyle hesap verebilirliği esas aldık. Bugüne kadar; 221 bin 122 kişiye bilirkişilik temel eğitimi, 33 bin 61 kişiye bilirkişi yenileme eğitimi verdik. Görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında denetim ve soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli yaptırımları istisnasız uyguladık. Yapılan denetimler sonucu; 5 bin 926 uyarma, 3 bin 381 geçici süre ile listeden çıkarma, 2 bin 79 kişiye kalıcı olarak sicil ve listesinden çıkarma, 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan yasaklama yaptırımı uygulanmıştır" dedi

'BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİ YENİDEN BELİRLİYORUZ'

Bakan Tunç, yargı mercilerinin ihtiyaçlarını gözettiklerini söyleyerek, "Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslarında yaptığımız düzenlemelerle bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarını, bu alanlara göre aranan nitelikleri güncelledik. İlk defa gayrimenkul değerleme alanında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik başvurularını almaya başladık. Nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmek için yeni bilirkişi listelerini liyakat ve uzmanlık esasıyla yeniden belirliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık. Bilirkişilik sistemimizi daha da güçlendirecek bu adımların, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

