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34 dakika önce

"Barış için Müzik Orkestrası"nın ENKA'da sahne alacağını; Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde Gaye Su Akyol konserini; "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" video yerleştirmesini; Pagos Sanat Günleri'ni; Gümüşlük Caz Kampı'nı biliyor musunuz?

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"Barış için Müzik Orkestrası"nın ENKA'da sahne alacağını; Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde Gaye Su Akyol konserini; "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" video yerleştirmesini; Pagos Sanat Günleri'ni; Gümüşlük Caz Kampı'nı biliyor musunuz?

Gaye Su Akyol, Zorlu Center, Gümüşlük, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:00 
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