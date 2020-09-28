Bilkent Senfoni Orkestrası ile Gökhan Aybulus müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Bilkent Senfoni Orkestrası ve piyanist Gökhan Aybulus, " Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" teması etrafında şekillenen "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival için Bilkent Odeon'da kaydedilen konser "online.iksv.org/muzik" adresinden çevrim içi olarak yayınlandı.

Konserde genç kuşak şeflerden Dağhan Doğu'nun yönettiği Bilkent Senfoni Orkestrası, Ludwig van Beethoven'ın 5'inci Senfonisini çaldı.

Solist Gökhan Aybulus ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın 24. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla çevrim içi olarak yayınlanan biletli konserlere, yayın tarihinden sonra bir ay boyunca "online.iksv.org/muzik" adresinden ulaşılabilecek.