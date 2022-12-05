BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp "Devlet Baba" yazdılar - Son Dakika
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BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp "Devlet Baba" yazdılar

05.12.2022 15:52

BİM CEO'su Galip Aykaç'ın zincir marketleri fiyat artışları sebebiyle hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verdiği cevaplar tansiyonu bir hayli yükseltti. Antalya'da gece saatlerinde çekilen ve internette kısa sürede viral olan videoda, bazı mahalle ve ilçelerde BİM marketlerinin camlarının kırıldığı ve "Devlet Baba" yazıldığı görüldü.

Son dönemde zincir marketlerdeki fiyatların fahiş bir şekilde artması başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük tepkisini çekti.

AYKAÇ'IN BAHÇELİ'YE VERDİĞİ YANIT TANSİYONU YÜKSELTTİ

Fiyatların anormal bir şekilde arttığına dikkat çekerek "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" çıkışında bulunan Bahçeli'ye BİM CEO'su Galip Aykaç'ın verdiği yanıt ise ortalığı fena karıştırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Aykaç'ın "FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" cevabı MHP cephesinde büyük bir gerginliğe neden olurken yükselen tansiyonun artık sokaklara taştığına dair görüntüler de internete düştü.

MAĞAZALARIN CAMLARINI KIRIP "DEVLET BABA" YAZDILAR

Antalya'da gece saatlerinde çekilen ve sosyal medyada viral olan görüntülerde, bazı mahalle ve ilçelerde BİM marketlerinin camlarının kırıldığı ve "Devlet Baba" yazıldığı görüldü. İnternete düşen videoda, yüzü maskeli iki kişinin hızlı bir şekilde mağazanın önüne kadar gelerek ellerindeki spreylerle cama yazı yazdıkları görülürken, bir diğer videoda ise eline kocaman bir taş parçası alan yine yüzü kapalı bir kişinin mağazanın camlarını kırdığı anlar yer aldı.

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Son Dakika Güncel BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp 'Devlet Baba' yazdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİM-MHP gerginliği sokakları karıştırdı! Mağazaların camlarını kırıp "Devlet Baba" yazdılar - Son Dakika
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