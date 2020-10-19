Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı - Son Dakika

Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı

19.10.2020 14:55
Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı, System.String[]

Beylikdüzü'nde online eğitim kursuna başladığı günden bu yana kayıt yaptıran kişi sayısı 99 bin 614'e ulaşırken dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı.

Beylikdüzü'nde online eğitim kursuna başladığı günden bu yana kayıt yaptıran kişi sayısı 99 bin 614'e ulaşırken dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, aldığı online eğitim kurs hibesi ile dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ile büyük bir eğitim atılımı gerçekleştirdi. Yapılan anlamlı iş birliğiyle binlerce kişiye, dünyanın en saygın üniversitelerinden eğitim alma imkanı sağlayan kurslar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kayıtların başladığı gün olan 23 Eylül'den bu yana, kurs sitesini 10 milyon 681 bin 211 kişi ziyaret etti; 99 bin 614 kişi ise kayıt yaptırdı. Aktif 23 bin 631 öğrenci, uluslararası pek çok prestijli üniversiteden 59 bin 19 kurstan toplam 36 bin 962 saat ders alırken bin 502 öğrenci ise başarıyla kursları tamamlayıp sertifikalarına kavuştu.

"Eğitim merkezli çalışmalarımız sürecek"

Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu söyleyen ve pandemi döneminde online eğitimin öneminin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Coursera ile önemli ve özel bir işe imza attık. Sürecin tüm aşamalarını takip ediyoruz. Binlerce kişiye, dünyanın önde gelen üniversitelerinden eğitim alma fırsatı sunan nitelikli kurslara, vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Eğitimi merkeze alan çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı
Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bin 502 kişi uluslararası eğitim sertifikası aldı - Son Dakika

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