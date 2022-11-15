Sokakta röportaj veren bir vatandaşın sözleri sosyal medyada binlerce izlenme aldı. Emekli olduğunu belirten vatandaş, 4 bin 800 TL maaş aldığını ve 4 bin TL ev kirası olduğunu dile getirdi.
Emekli vatandaş, intihar etmek istediğini ancak eşini sevmesi nedeniyle intihara yanaşmadığını dile getirdi.
Vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda intihar etmeyi düşünüyorum ama eşimi sevmesem intihar edeceğim. Bu mu hakikat, bu mu gerçek? Elektrik, su aldı başını gitti. Karımın karşısında 'itim' diyemiyorum. Bana 4 bin 800 TL maaş veriyorlar, 4 bin TL kira alıyorlar.
Yaşım yüksek diye de ehliyetimi aldılar. Hırsızlık bilmem, başka bir şey bilmem. Nereye gitsem yaşlısın diyorlar çalıştırmıyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum."
Son Dakika › Yaşam › 4 bin 800 TL maaş alıp 4 bin lira kira veren emekli vatandaşın sözleri yürek burktu: Eşimi sevdiğim için intihar edemiyorum - Son Dakika