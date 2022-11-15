4 bin 800 TL maaş alıp 4 bin lira kira veren emekli vatandaşın sözleri yürek burktu: Eşimi sevdiğim için intihar edemiyorum

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Sokakta röportaj veren bir vatandaşın sözleri sosyal medyada binlerce izlenme aldı. Emekli olduğunu belirten vatandaş, 4 bin 800 TL maaş aldığını ve 4 bin TL ev kirası olduğunu dile getirdi.

"EŞİMİ SEVMESEM İNTİHAR EDERİM"

Emekli vatandaş, intihar etmek istediğini ancak eşini sevmesi nedeniyle intihara yanaşmadığını dile getirdi.

"YAŞLISIN DİYEREK ÇALIŞTIRMIYORLAR"

Vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda intihar etmeyi düşünüyorum ama eşimi sevmesem intihar edeceğim. Bu mu hakikat, bu mu gerçek? Elektrik, su aldı başını gitti. Karımın karşısında 'itim' diyemiyorum. Bana 4 bin 800 TL maaş veriyorlar, 4 bin TL kira alıyorlar.

"EHLİYETİMİ ALDILAR"

Yaşım yüksek diye de ehliyetimi aldılar. Hırsızlık bilmem, başka bir şey bilmem. Nereye gitsem yaşlısın diyorlar çalıştırmıyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum."