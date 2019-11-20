Son Dakika Haberleri: Bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi
Son Dakika Güncel Bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi - Son Dakika

Bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi

6 saat önce

Büyükçekmece'de vatandaşların ilgi odağı olan bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi.

Bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi, System.String[]

Büyükçekmece'de vatandaşların ilgi odağı olan bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi.


Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan zeytin ağacı bu yıl 10 kilo zeytin verdi. Vatandaşlarla birlikte zeytin toplayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Zeytin ağacımız yaklaşık bin yıllık. Bu yıl zeytin ağacımızın zeytinlerini biz ilk kez topladık. Daha önce çok zeytin vermiş, çokça insan onun zeytinlerini yemiş. Bize yaklaşık 10 kilo zeytin verdi. Bu bizim için önemli bir mesaj. Çünkü bu yıl bin 1 zeytin ağacı diktik. Bir taraftan da yüzlerce ceviz ağacı dikiyoruz. Çevre ve doğal yaşam alanlarındaki çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz" dedi.


"Zeytinlerden elde edeceğimiz gelir çocuklarımıza burs olarak dönecek"


Zeytin ağaçlarından elde edilen gelirin öğrencilere burs olarak geri döneceğini belirten Başkan Akgün, "Büyükçekmece'de 3 sene sonra binlerce zeytin ağacından zeytin toplamanın ve topladığımız zeytinlerin gelirinden elde edeceğimiz parayla da çocuklarımıza daha iyi eğitim sağlandığını göreceğiz. Zeytinlerden elde edeceğimiz gelirleri çocuklarımıza burs olarak vereceğiz. İlk hasadı belediye binası önündeki bin yıllık zeytin ağacımızdan yaptık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]