Binali Yıldırım: "Adalet yerini buldu, Dede Yıldırım başkan oldu"
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Adalet yerini buldu, Dede Yıldırım başkan oldu"KIRIKKALE - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti'den seçimi kazanan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor